批「中國製造2025」前財政部長丟官 外媒：因禍得福

2019-04-09 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國前財政部長、現任全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉，此前才傳出批評「中國製造2025」的經濟政策，近日就被閃電革職。外媒指出，此一事件顯示北京當局正收緊經濟問題上對於不同聲音的容忍度，此外，樓亦可藉此安全著陸，對其而言不見得是壞事。

現年68歲的樓繼偉向來直言不諱針砭中國公共政策，被國際視為中國改革派。樓繼偉這回被退休，各界研判與其敢言作風有關，直指其於上月中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議期間，向香港《南華早報》嚴詞批評「中國製造2025」一事。

美國《自由亞洲電台》綜合多家媒體及評論家的說法指出，中國政治長年與經濟綑綁，「一旦經濟不佳，恐導致政治合法性丟失」，故中國當局對經濟政策批評人士往往如臨大敵，若此言論發自內部高層，發言者的確很可能因此烏紗不保。

美國高點智庫（High Point Institute）研究員秦偉平則認為，「被退休」一事對樓繼偉不見得是壞事，他解釋，中國官場黑暗，高官普遍擔憂能否安全著陸，這對原本就處於半退休狀態的樓繼偉來說，被革職並無太大負面影響，而他卻可藉此從風口浪尖全身而退，「對他個人而言是件好事，但對整體中國政治生態卻相當糟糕」。

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