朝9晚9大爆肝！中國電腦工師抗壓榨網上遊行

2019-04-09 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕「朝9晚9，一週6天」（996）這樣壓榨式的工作型態，在中國電腦及網路公司到處都是，一群中國軟體工程師（中國稱為程序員、碼農）發起的線上抗議「996.ICU」，中國大小知名電腦網路公司一約有90家企業被點名，不過，這個網站隨即遭到各種中國瀏覽器禁止訪問，但外媒認為，這場抗議已經引發全球關注，且有從線上往線下發展的趨勢。

綜合媒體報導，在中國，所謂的996工作制，是指每日早上9點到晚上9點，每週工作6天，但更有人指「9106」（每早9點到晚上10點，每週工作6天）和「007」（從0點到0點輪班工作，每週工作7天），如此慘烈的爆肝工作，包括華為，阿里巴巴，螞蟻金服、京東、蘇寧、有贊、拼多多、大疆創新等逾90家中國企業都被列名在「不良企業」名單中。

一位從螞蟻金服辭職的工程師就在網上吐槽，「真的拿員工當螞蟻使」，他在職時，每月加班超過100小時，還曬出有員工在公司搭帳篷加班的照片，更有員工曾稱「最近兩周都是916，有時候半夜走在路上擔心會不會突然掛掉，中午趴桌子上閉上眼睛就能睡著，小黑屋封閉開發，最近一直想著要不要離職。」

這場軟體工程師的網上抗議活動，在中國遭到各項手法禁瀏覽，不過，目前，該項目在GitHub上已被18萬人收藏，話題熱度超過了該網站上許多存在數年、頗有影響力的項目；由於加入者都是軟體工程師，傳996.ICU已經發展出955.WLB（讓更多的人逃離996，加入955的行列）、996LAW（收集大家的仲裁、民事訴訟信息）、996.TSC（周邊文化創意板塊）等社區，還有翻譯成各種語言的倡議書。

「996.ICU」在微軟旗下的代碼共享社區GitHub上發布，標明「996.ICU」是指「工作 996， 生病 ICU」（ICU就是重症加護病房），他們自嘲，如果按照 996 的模式工作，以後就得進 ICU 了；他們希望僱主尊重雇員的合法權益。

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