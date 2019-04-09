美方海岸防衛隊艦艇通過台海 美專家提「華府新策略」

2019-04-09 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur）、海岸防衛隊巡防艦「伯索夫號」（USCGC Bertholf）於3月24日通過台灣海峽，體現美國對於「自由開放的印太地區」承諾，而美方有海岸防衛隊艦艇通過台海實屬罕見，美國防務專家認為，這代表著美國應對中國在灰色地帶發起挑戰時的新思維。

根據《美國之音》報導，曾在美國國防情報局和國家安全局擔任中國和亞洲安全問題分析員的葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，中國近年來加強「海上民兵」力量，在周邊海域伸張主權，其中海警船隻就是海上民兵的後盾，這讓美國開始擔心對中國有意在傳統戰爭模式外的灰色地帶挑戰地區安全。針對此次美方派遣海岸防衛隊艦艇通過台海，葛羅斯曼認為，此舉不只顯示了美方想和中國海警船一較高下的意圖，還反映了美國對應中國在灰色地帶發起挑戰時的新思維。

葛羅斯曼表示：「如果我們派美國海軍資源對付中國海警船，這會給人一種不公平的印象，會使得美國正在將衝突升級，而事實上美國並不要提升衝突級別，而是希望在同一層次對付他們。」

前美國國防部副助理部長克羅普西（Seth Cropsey）也提到，美方派遣海岸防衛隊艦艇代表著華府的新策略，而海岸防衛隊艦艇是美國國防力量的一部分，船上有足夠的裝備應對台灣海峽的威脅。

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