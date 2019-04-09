狼父性侵親生女兒竟然判無罪 日本檢方上訴

2019-04-09 01:36

〔中央社〕被控性侵親生女兒的日本一名狼父，名古屋地方法院上月做出無罪判決，理由是無法認定女兒處於明顯無法抵抗狀態，這項判決在網路上引發軒然大波，不服判決的地檢今天提起上訴。

日本放送協會（NHK）報導，這名父親被控於平成29年（2017年）在愛知縣豊田市等性侵當時19歲的親生女兒，審判期間的爭議焦點是當時女兒是否處於無法抵抗狀態。名古屋地方法院岡崎分院審判長鵜飼祐充於3月26日做出無罪判決。

無罪理由是父親打從女兒於中學2年級起，一再性侵她，如果女兒抗拒就暴力相向，持續利用身為父親的地位性虐女兒。除剝奪女兒的抵抗意志，且揚言要女兒歸還就讀專門學校的學費等，也在精神上支配女兒。但另一方面，仍難說是處於非順從父親不可的強力支配形成的從屬關係，因為女兒一度曾與弟弟等諮商，研商避免性暴行對策等，不能認為處於心理上明顯無法抵抗狀態。

這項判決在網路上引發軒然大波，且持續延燒。推特上湧現諸如這是法律專家與尋常國民間的「感受乖離」等批判貼文。但也有網友發推文擁護「有疑問就不罰」，認同不論做了什麼壞事，只要沒證據就無罪的判決。

法官為何會做出無罪判決？根據日本刑事審判，要處罰性行為，必須舉證「對方處於無法抵抗狀態」。嚴格設定要件，是為了避免處罰到同意情況下的對象，結果造成判決時，是否處於暴力或脅迫等無法抵抗狀態成為關鍵重點。

針對此也有批判指出，「親子或師生等存在上下關係場合，即使無暴力或脅迫等也無法抵抗，卻能免罪。」

日本也於平成29年修改刑法，受害人如果是未滿18歲孩子，而父母等是支援生活的「監護人」，利用其影響力性侵或猥褻，即使無暴力或脅迫情形，也可處罰。

針對這次判決理由，甲南大學法科大學院園田壽教授指出，雖然認定女兒從中學生時起一再受到性虐待，但起訴對象是於女兒19歲時的犯行，「當時如果想抗抵，並非處於無法抗拒狀態」，以此理由作為無罪主張。

但園田壽也評論指出，「截至目前一直過度偏重有無抵抗的論點，而社會上對性犯罪的觀點已出現重大改變。前年的刑法修改也明定將於3年後進行檢討，性犯罪的成立要件勢必會成為重大論點。」

不服無罪判決的名古屋地方檢察廳岡崎分部，今天提起上訴。到底有罪或無罪，將在名古屋高等法院2審時再度攻防。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/