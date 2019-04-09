蘇丹民眾續抗議 籲軍方支持要總統下台

2019-04-09 00:38

〔中央社〕蘇丹數以千計民眾今天不畏催淚瓦斯，連續第3天在首都喀土木街頭示威，呼籲軍方支持他們要求總統巴席爾下台的主張。軍方出動部隊駐守軍事總部周圍，但未介入鎮壓行動。

在現場的目擊者說，當載運士兵的軍用卡車駛至軍方總部周圍各處時，示威群眾比出勝利手勢並高呼：「軍隊來了，我們不怕。」

蘇丹全境自去年12月爆發抗議風潮後，強硬的國家情報暨安全部（NISS）特工與鎮暴警察鎮壓示威者，不過軍方並未介入。

內政部長表示，至今已有7名抗議群眾喪命，另有約2500人被捕。

抗議群眾6日起在軍事總部周圍紮營，這是幾個月來最大規模反政府示威活動。巴席爾（Omar al-Bashir）的官邸與國防部都在軍事總部特區內。

目擊者說，特工與警察的鎮壓無法驅散示威群眾後，士兵在軍事總部周圍的街頭設置路障。

目擊者另指出，數輛載運情治特工與鎮暴警察的卡車，在今天凌晨時分抵達抗爭現場，稍後安全部隊就開始朝著群眾發射催淚瓦斯」。

他們說，現場也聽到槍聲，但不知道是誰開槍。部分在現場的活躍分子說，是軍方對空鳴槍，但是無法確切證實。

發動抗爭的人士呼籲軍方，保護他們不被情治特工與警察傷害。

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