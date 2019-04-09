比起中國睜眼說瞎話 美智庫：「說好台灣故事」破外交孤立

2019-04-09 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫近日發表報告，認為台灣面對「口袋更深」的中國，必須更具策略性地發展對外援助，避免邦交國僅因經濟好處轉而承認中國的情況；報告撰寫者指出，台灣和中國不同的是，台灣在外援項目確實在幫助別人，不必睜眼說瞎話，應積極對外「說好台灣的故事」。

據《美國之音》報導，美國智庫蘭德公司在〈抗衡中國在拉美及加勒比海外交孤立台灣〉報告中，針對台灣對海地、宏都拉斯的援助作個案分析。

報告肯定台灣對拉美的援助，認為這些行動改善當地人民生活，並受到歡迎，同時也為美國於當地的政策目標增添助力；美國官員對這些援助項目表達強烈讚賞，並積極勸阻地區國家取消對中華民國的承認，轉向中共方。

參與報告撰寫的黑考特（Scott Harold）說，中國援外策略以由上而下、不透明、以基礎設施為主，台灣則注重社區夥伴關係，提供技術能力，強調「人」的互動，和美國的理念較相近，因此美國相當關注台灣拉美友邦是否維持立場。他建議台美雙方將在台舉辦的「全球合作訓練架構（GCTF）」活動擴大到拉美地區，以促進美台共同利益。

黑考特也提到，就金錢面來說，台灣無法與口袋深的中國較量，因此台灣必須以更明智、更吸引地區的方式來運用資金，並強調與這些國家更廣泛領域的夥伴關係；其他民主國家也要通過更多協調合作來協助台灣，在世界秩序中與中國抗衡。

黑考特引用習近平的話「說好中國的故事」，認為台灣也應「說好台灣的故事」。他認為，台灣和中國不同之處是「不用睜眼說瞎話（lie through your teeth）」，因為台灣的確做了好事，不需要編造事實。

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