京東要淘汰3類人 網友狠酸：劉強東最該被淘汰！

2019-04-09 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名企業京東集團日前遭到一名員工爆料，稱公司發布的內部郵件將淘汰不拼搏、績效差和性價比低等3類人。網友認為京東集團的這項舉動太無情，甚至起底CEO劉強東之前的醜聞，怒批：「劉強東才最該被淘汰」！

綜合中媒報導，一名京東員工在脈脈（中國職場實名社交平台）上爆料，京東在一封內部郵件上稱將要堅決淘汰3種類型的人：不能拼搏的人、績效差的人、性價比低的人。無論業績好壞、職位高低，也不管是不是老員工、是否有身體或家庭原因，凡是不能拼或者拼不動的，都要淘汰。讓年輕、成本更低、CP值更高的人代替。

去年5月，京東CEO劉強東曾經表示「永遠不會開除任何一個兄弟」，但今年卻傳出將淘汰10%的副總裁級別以上的高管，目前京東已經有3位高管離職。京東甚至取消快遞員底薪，改為業務抽成制的方式，今日又傳出此消息，立刻讓中國網友暴怒。

不少網友無法認同京東以「性價比」衡量員工的做法，甚至有人起底先前劉強東在美國涉嫌性侵被捕的醜聞，冷諷「反正性侵與否不納入考核指標」、「劉強東難道不是性價比最低的人？」。

京東則於8日發文回應：「脫離郵件上下文的語境和具體案例去解讀信息，很容易產生片面解讀。......目前，我們倡導創業和拼搏精神，就是希望大家透過共同努力讓每個人的生活都變得更美好，營造一個靠公平的勤勞付出，而不是以各種藉口混日子的環境，這才是對大多數努力的員工負責。」但網友則認為都是藉口，對此並不買帳。

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