共產黨執政後首次 古巴人被允許上街遊行了！

2019-04-09 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕古巴共和國當地時間7日，有數百位民眾帶上家中寵物走上首都夏灣拿的街頭，為反對虐殺動物和平地舉辦遊行。這次的遊行被視為是，古巴共產黨上台以來，首次允許民團號召並主導的示威遊行。

綜合媒體報導，古巴的遊行活動一直受到政府嚴格管控，所有遊行都需要經過政府批准，而過往遊行多為慶祝1959年的古巴革命或與宗教相關。此次遊行的組織者、主修傳播的21歲學生巴蒂斯塔（Beatriz Batista）認為，「這次遊行是古巴保護動物的分水嶺，是一次歷史事件。」她向維瓦多區（Vedado）當局申請遊行獲准。

有分析家和遊行人士表示，儘管相關規定仍多，但這顯示古巴當局逐漸放寬管制，讓古巴民眾表達意見，甚至提出要求。

據《BBC》報導指出，當地異議藝術家艾簡達拿（Luis Manuel Otero Alcantara）則持懷疑的態度向《路透》表示，這可能是政府設置的一個「節目」，「它讓政府可以說『看看我們是多麼寬容』，但這是真的嗎？」

該報導指出，目前古巴當局仍不允許對國家的抗議。

另外，古巴政府在去年12月開放3G移動網絡服務，而這也使古巴民運有了前所未有的生態，此次就有遊行人士透過社交網站即時傳遞遊行理念與資訊，而過往古巴人民必須在網路咖啡廳或依靠Wifi上網。巴蒂斯塔表示，「社群媒體真的帶來奇蹟。」

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