扯！ 賓士男酒醉花錢請代駕坐旁邊 自己上陣開車

2019-04-08 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕開車貪杯，樂極生悲！中國陝西省一名賓士車主，日前喝酒後，乖乖找了代理駕駛。卻因為代駕對該車況不熟悉，車主只好讓代駕坐在副駕，自己酒後開車，沒想到當場被警察抓個正著。

根據中國《澎湃新聞》報導，3月28日晚上9點多，中國西安高速大隊西漢中隊民警臨檢路邊車輛時，發現一輛賓士車的主駕駛偷偷下車，和副駕駛交換位置。警察發覺有異，上前盤問。警察詢問改坐在副駕駛座的西裝男子，是不是他開的車，男子頻頻否認。後來警察帶他們到醫院驗血，證實該名男子酒後開車。

這名西裝男子正是賓士車車主，他喝酒後，知道自己不能酒後開車，於是花錢請了代駕，沒想到行駛過程中，代駕不熟悉車況，車主竟異想天開讓代駕坐到副駕駛座，換成自己駕駛。

賓士男直到發現前方有警察在盤查，才急急忙忙和代駕互換座位，但仍被警方逮個正著。事後，賓士男被吊銷駕照，並依法追究刑事責任，連辦案警察都大嘆：「有點虧呀！」

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