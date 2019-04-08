日女為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 老闆下逐客令：這是侮辱

2019-04-08 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本幾位年輕女性近期在天婦羅店參加聯誼時，以「要減肥」為由，餐點上桌後將天婦羅麵衣剝掉不吃，結果激起老闆怒火，還被下達逐客令。事後，其中一名同桌男性將這段經驗分享上網，引起網友熱議。

綜合日媒報導，當時一群男女前往天婦羅店進行聯誼，有不少女性參加者基於怕胖，將天婦羅外層的麵衣剝去，結果老闆發現後，立刻走上前要求一行人離開，並表明「妳們的行為對我們而言是一種侮辱，本店不希望妳們用這種方式來吃我們自豪的料理」，甚至連餐費都拒收。事後，同桌的其中一名男性參加者因此上網發文，詢問：「這樣做有違反禮儀嗎？」

此文一出，底下日本網友一致傾向支持天婦羅店，紛紛表示「實在太沒有常識了」、「剝開天婦羅麵衣的舉動，完全是不顧禮節」、「就像去壽司店把飯和料分開吃沒兩樣」、「雖然知道女客人的心情，不過店家也有各自的經營方針」、「基於對料理的原則，連錢都沒收，我覺得店家的行為相當有勇氣」。

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