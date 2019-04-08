港媒：中國人大擬為香港「基本法」第23條釋法

2019-04-08 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「基本法」第23條有關國家安全的立法問題，外傳將在現任特首林鄭月娥任內完成。「香港01」8日引述「權威消息」指出，北京政府已在積極介入，料由中國全國人民代表大會常務委員會主動進行「法律解釋」，讓港英政府時期的法律，也能適用於國家安全案件。

北京一直強調，香港政府有「憲制責任」就「基本法」第23條實際立法，以具體規範「港獨」行為，但港府礙於社會反彈聲浪過大，包括2003年引發50萬港人上街反對等，故一直未訂定立法時間表。然而，在親北京的林鄭月娥上任後，北京認為第23條立法「不應再拖」，態度從觀望轉為積極部署推動。

消息人士向「香港01」透露，北京中央負責港澳工作的各個部門，對第23條立法與否存兩派意見。溫和派認為，港英時期法律已足夠打擊港獨，港府去年引用「社團條例」取締香港民族黨即為一例，因此毋須急於立法；強硬派則認為，中央應直接為第23條立法，再「放入」基本法附件三實施，甚至該讓中央委派相關部門直接在港執法。

考量眾多方案後，有一派聲音提出折衷方案，即讓全國人大常委會就第23條釋法，說明如何讓港英時期的法律適用於國家安全案件，變相提前落實第23條的法律作用，「此一舉措應該完全超出香港政界人士所料」。港澳系統此前已完成建議報告，並呈交人大常委會研究，「相信釋法已進入正式流程」。

據悉，人大將針對何為國家安全、條文內罪行之定義等釋法，以涵蓋所有「港獨」活動。目前，第23條包含之罪行如下：叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密之行為、禁止外國政治性組織在港進行政治活動、禁止香港政治性組織與外國政治性組織建立聯繫等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/