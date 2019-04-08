化身男鞋代言人？金正恩燦笑逛百貨公司

2019-04-08 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩最近到民間多處進行視察，其中也包含一間即將開業的百貨公司，由北韓官媒發布的相關畫面可看到，金正恩不僅在參觀服裝部門時拿起男鞋仔細端詳，在視察所有樓層也掛著滿意的微笑。

綜合媒體報導，金正恩最近連日到民間走訪，包含本月4日視察了有北韓「革命聖地」之稱的兩江道三池淵郡，6日視察了元山葛麻海岸旅遊區、平安南道陽德郡溫泉旅遊區，今日北韓官方媒體朝中社更發出一系列照片，內容為金正恩視察平壤大城百貨公司，表明對建設經濟的重視。

相關報導指出，金正恩除了解百貨商店改建、擴建工程施工和營業準備情況，也要求百貨商店充足備貨滿足人民需求。從相關畫面也可看到，金正恩在百貨公司內各樓層走透透，臉上掛著滿意的微笑，在經過男鞋部時還拿起一隻鞋，坐下來仔細端詳。一旁的官員們則都拿著筆記本低頭猛寫，似乎是在把金正恩的指示抄錄下來。

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