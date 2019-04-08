日產前董座又遭羈押 預錄談話將點名被誰所害

2019-04-08 00:17

〔中央社〕日產汽車法國籍前董事長戈恩因涉嫌挪用公款4度被捕，他的太太今天受訪表示，丈夫曾錄製一段談話，點名他認為該怪罪那些人害他在日本官司纏身，並打算近期公布。

戈恩（Carlos Ghosn）上週於日本再度被控挪用公款又被捕。這次被逮至少得羈押至4月14日。

戈恩的妻子卡洛．戈恩（Carole Ghosn）在法國告訴「星期日報」（Journal Du Dimanche）說，丈夫再度被拘押前曾以英文錄製一段談話。

她表示：「他點名那些人該為他當前遭遇負責。律師握有這段錄影談話，很快就會公布。」

卡洛已由東京搭機飛抵巴黎，擬向法國政府求援。

她接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問表示：「我認為法國政府應該給予他更多幫助，我不認為他得到足夠支援。他要求協助，身為法國公民，這應該是權利。」

卡洛說，夫婿先前遭羈押108天讓他變成了「不一樣的人」，雖獲保釋也不可能過正常生活，「你可以看到他眼裡的恐懼」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/