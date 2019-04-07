談美中貿易戰 班農：中共奪走的要還給中國人民

2019-04-07 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕以爆料聞名，流亡美國的中國富商郭文貴與前美國總統顧問班農（Steve Bannon）於美東時間6日上午聯合開直播，討論關於美國第4次重啟「當前危險委員會」（CPD）及美中貿易戰後續的事情，其中班農在直播中強調，美中貿易戰除了捍衛美國自己的技術外，更重要的是要迫使中共，將奪去的經濟自由還給中國人民。

對於剛結束第9輪美中貿易談判，班農表示，美國及中國的民眾而言都很重要，因為中共長期剝奪人民的經濟自由及財富自由，企業受到黨的壓抑，而貿易戰的重要宗旨就在於去除中共嚴厲的控制，讓中國更能夠融入世界的經濟體系。

班農還指出，許多中國人初到美國時英文不識、身無長物，最終卻能功成名就，關鍵就在於美國的「自由」，基於對思想、表達、信仰以及財產的自由，不是中共統治下的「經濟奴隸」（Economy Slaves），而中共甚至將掠奪的財富，利用美國的自由來「洗錢」，因為美國的環境更為安全。

因此除了背後的智慧財產權、技術竊取之外，班農強調，貿易戰最終要的就是中國要能結構性改革，讓美中雙方處於「公平」的位置，跟美國一樣，屬於人民的財產、企業，就應該要歸屬於人民。

郭文貴長期在直播中強調，美中貿易戰最終將以「滑稽」甚至「好笑」的「喜劇」作結。

除此以外，巴農也在直播中表示，CPD並非政府組織，不過與政府官員關係密切，過往的存在，都與促使蘇聯解體及打擊恐怖主義有關，而這次的第4次重啟，將劍指中國共產黨，而巴農也是成員之一。

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