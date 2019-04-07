「一帶一路」入侵美國後院！多國拉美國家表示興趣

巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela，右2）曾表達對一帶一路濃厚興趣，前陣子訪問香港時也強調，巴拿馬與中國的關係不會影響美巴戰略夥伴的關係。圖左2為中國領導人習近平。（美聯社）

2019-04-07 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國在「美國後院」之稱的中南美洲加強投資，拉攏拉美國家參加「一帶一路」計畫，巴拿馬、墨西哥等國表示興趣，引發美國關切。

綜合媒體報導，巴拿馬運河連接大西洋和太平洋，對中美兩國都具戰略重要性。巴拿馬與台斷交後，外交轉向中國，總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）曾表示對「一帶一路」的支持，日前訪港時也說，「我們看到透過巴拿馬把亞洲和美洲連接起來的大好機會。」中國政府稱瓦雷拉這個月將和其他國家領袖一起參加北京的「一帶一路」論壇。

但瓦雷拉強調，巴拿馬與中國的關係不會影響美巴戰略夥伴的關係。美聯社對此指出，瓦雷拉把中國視為貿易、投資來源，但仍希望避免與美國發生衝突。

中美國家千里達及托巴哥共和國（Republic of Trinidad and Tobago）去年同意參加計畫，一家中國國營企業隨後成功簽到合約，在當地修建乾船塢；墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）也在考慮是否參加「一帶一路」計畫。

美聯社指出，中國還打算擴大1990年代和中美洲簽訂的石油與礦業開發貸款投資協議，並加強地區投資；中國已對委內瑞拉放貸620億美元，巴西則是420億美元，阿根廷180億美元，厄瓜多170億美元。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）去年10月訪巴國時曾指出，巴拿馬「應該睜大眼睛」，警惕中國的投資；去年12月出席20國集團元首高峰會（G20）時也表示，「我們對中國和中國進入這些國家的方式感到擔憂。」

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