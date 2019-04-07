無藥可醫！ 頑強超級細菌擴散全球 一半病例90天內死亡

2019-04-07 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕許多診所、醫院大量濫用抗生素，導致治療細菌感染的藥物對人類越來越沒有效果。近年來，一種名為「耳念珠菌」的超級細菌在全球擴散，受到感染的人有近半數在90天內喪生，這使得美國疾病防治中心（CDC）把它列入構成「緊急威脅」的細菌名單。

綜合外媒報導，去年5月，一名老人進入紐約市的西奈山醫院進行腹部手術。驗血結果顯示，他感染了一種新發現的超級細菌。老人迅速被移往加護病房隔離。90天後，該名病患死亡，但細菌卻沒有因此被消滅。醫院發現，他的病房全都受到細菌感染。這種細菌非常頑強，病房裡包括牆壁、病床、窗簾、門、電話等，通通都遭到感染，情況嚴重，導致醫院必須使用特別的消毒工具，甚至拆掉部分天花板才得以阻止細菌繼續擴散。

這種超級細菌名為「耳念珠菌」（Candida auris），科學家於2009年在日本首次發現它。近年來，它迅速擴散至全球，美國、西班牙、英國、印度、委內瑞拉、巴基斯坦和南非都曾出現案例。耳念珠菌主要出現在醫院和療養院，免疫機能不成熟或受損的人是感染的高風險群，如嬰兒、老年人、糖尿病患等。2018年4月，台灣也曾出現一起案例，不過只是輕症，該名患者接受治療後也成功康復，並沒有造成大範圍擴散。

根據CDC的報告，美國至今通報的有587則案例，大多數集中在紐約、新澤西州和伊利諾州。一旦感染，死亡率高達30%至90%，90%的耳念珠菌對至少1種抗生素具有抗藥性，30%對2種或多種抗生素具有抗藥性。一旦出現耳念珠菌，就很難加以根除。這使得CDC把它列入構成「緊急威脅」的細菌名單。

因為抗生素的濫用，逐漸演化出具有多重抗藥性的超級細菌，治療藥物對它們毫無效果。根據英國的研究顯示，如果不設法減緩此類超級細菌的出現，到2050年全球可能有1千萬人因此死亡，到時將超過死於癌症的8百萬人。

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