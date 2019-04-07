希臘發4000張投資「黃金簽證」 中國人拿了近6成

2019-04-07 19:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕希臘去年八月結束長達8年的歐盟紓困計畫，逐漸擺脫債台高築危機。事實上，為了吸引外國投資、加速振興低迷經濟，希臘政府2013年起就推出低門檻的「黃金簽證」計畫，迄今已發出逾4000張，其中有近6成發給中國人。

美國之音（VOA）6日報導，不少財務困難的歐洲國家都會祭出「投資換居留」政策，透過給予外國人士居留權或公民身份，促進其投資。根據希臘「黃金簽證」計畫，海外人士只要在當地投資25萬歐元（約880萬台幣）購入房產，就可向希臘政府申請效期5年的可續期簽證。

希臘「移民政策部」6日發布的最新數據顯示，截至今年首季為止，一共發出4154張「黃金簽證」，其中有58％、即2416人發給中國人，其次則是俄羅斯428人。紐約時報上月20日引述香港房地產投資平台「居外網」首席執行官羅雪欣（Carrie Law）指出，此計畫讓深陷金融危機的希臘，成為中國中產階級移居海外的首選。

然而，「黃金簽證」帶動房地產投資熱潮之外，也在當地引發另一種居住危機。歐盟今年稍早曾發表報告，要求成員國勿向海外投資者「濫發」居留權或公民身分，因為這些海外人士沒有接受足夠的安全和背景審查。據悉，希臘近年批准的「黃金簽證」愈來愈多，前年發出961張，去年卻增至1399張。政府上月甚至向國會提案，建議進一步放寬獲取資格。

紐時指出，許多海外投資者購入房產後，將其變更為提供觀光客短期租用的度假屋，從中牟取利潤豐厚；度假屋的數量五年內翻了兩倍，造成希臘民眾能夠負擔的租屋供應量下降。針對歐盟部分成員國發放「黃金簽證」導致種種問題，歐洲議會全體會議上月26日以505票同意、63票反對、87票棄權，表決通過一項決議，呼籲逐步廢除「黃金簽證」。

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