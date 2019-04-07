巴西渡船撞垮大橋 2車墜河

2019-04-07 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕巴西北部帕拉州（Pará）一座橫跨莫茹河（Moju River）的大橋，週六（6日）遭一艘渡船撞擊橋墩，導致大橋中間約200公尺的橋面斷裂崩塌，至少有2輛小客車墜入河中。

綜合外媒報導，這座位於亞馬遜地區的大橋當地時間週六清晨遭渡船撞擊橋墩後，部分橋面斷裂坍塌，帕拉州州長巴爾巴略（Helder Barbalho）在推特發布長860公尺大橋斷裂的照片。

巴西媒體指出，事故發生時，有2輛小客車正在過橋。潛水員正進行搜索，肇事渡船上的5名船員則倖免於難。巴爾巴略表示，「我們目前首要的任務是尋找受害者並全力支援家屬」。

這座跨海大橋通往巴西最繁忙的港口之一貝倫港（Belém），是連接巴西農場和港口的主要通道。當局告訴《路透》，大橋崩塌可能會影響農產品運輸。

當地媒體稱，當局今年初對大橋進行檢查時，發現橋墩已腐蝕，雖然政府要求提供緊急資金以解決問題，但據報導，相關單位並未認真看待該問題。

另外，巴爾巴略指出，這不是第一次發生類似事故。2014年，附近另一座橋樑的橋墩曾遭一艘船撞擊，導致約50公尺橋面斷裂掉落水中。

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