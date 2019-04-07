民眾根本買不起 金正恩的泡菜工廠陷入營運困難

2019-04-07 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩過去曾下令建造「平安南道平城泡菜工廠」，要求其比照「平壤柳京泡菜工廠」營運模式經營，但他忽略了當地的實際狀況，導致「平安南道平城泡菜工廠」現在陷入了經營危機。

南韓《中央日報》引述《自由亞洲電台》消息指出，有北韓消息人士透露，「平安南道平城泡菜工廠」陷入經營困難，這座耗盡人民血汗錢與外匯的工廠，製造的泡菜商品在商店和市場進行銷售，但實際銷量卻連產量的一半都不到，加上工廠從一開始就沒有流動資金可運用，目前經營已陷入困難。

另外，雖然平城在平壤附近，民眾的生活水準比其他地方要好一些，但大部分居民都還是買不起昂貴的「工廠泡菜」，由此可知當初在興建工廠時並沒有考慮到當地民眾生活水準，只是金正恩的「政績工程」。

另一名北韓相關人士則表示，「平壤柳京泡菜工廠」的營運狀況之所以良好，是因為平壤市內的飯店和餐廳都從這裡訂泡菜，而且還會向中國出口泡菜，像是中國丹東的北韓餐廳所使用的泡菜，都是柳京泡菜工廠的產品。

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