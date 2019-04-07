1/3道路被水淹！ 伊朗大雨造成水患 已釀70死

2019-04-07 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕西亞國家伊朗至今已連續下了3週的雨，使該國許多國土長時間泡在水裡，截至目前造成至少70人死亡。由於預報顯示將會出現更多暴雨，伊朗政府在當地時間週六已經預先進行更大規模的撤離。

根據《BBC》報導，目前雨勢主要集中在伊朗西南部地區，特別是與伊拉克交界處的胡齊斯坦省（Khuzestan）。伊朗國內共計有大約40萬人受災，許多水庫也因為連日豪雨，為避免潰堤而提早洩洪。胡齊斯坦省省長Gholamreza Shariati表示，他們已經要求省內主要河流卡爾克河（Karkheh River）沿線6個城市的所有居民盡速撤離，情況非常嚴峻。

伊朗國內水患災情最初發生在3月19日，由東北部的戈勒斯坦省（Golestan）開始蔓延。而後在25日及4月1日，西部的羅瑞斯坦省（Lorestan）也發生嚴重災情。總計有1萬2千公里的道路受到水災影響，佔該國道路網絡的1/3。另外，約有8萬6千人只能住在緊急避難所中，無家可歸。

伊朗官方正努力處理這次範圍廣闊的嚴重災情，由於美國在能源及金融上的制裁，加上嚴重水患，伊朗政府的財政狀況面臨巨大壓力。伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）就表示，「川普最新一波的制裁已經嚴重阻擾救援，導致我們沒有足夠的直升機進行有效救災」，「這不只是經濟作戰，這已經足以被稱為經濟恐怖主義」。

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