尼坦雅胡：倘若連任總理 將會兼併西岸屯墾區

2019-04-07 04:45

〔中央社〕以色列總理尼坦雅胡今天表示，如果贏得另一總理任期，他將會兼併以色列占領的約旦河西岸屯墾區。這項9日大選前夕的最新造勢放話，勢必會激怒巴勒斯坦人和阿拉伯世界。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受以色列第12頻道新聞（Channel 12 News）專訪時，被問到為何未把以色列主權擴大至更龐大的約旦河西岸屯墾區，如同已在東耶路撒冷（East Jerusalem）及戈蘭高地（Golan Heights）的作法般，這些都是以色列於1967年中東戰爭期間奪佔的土地。

尼坦雅胡回答稱：「誰說我們不會那麼做？我們正在路上，我們正在研商此事。你們是在問我們是否正邁向下一階段，答案是肯定的，我們將會進入下一階段。我將會擴大（以色列）主權，而且我不會區分屯墾區塊或孤立屯墾區。」

巴勒斯坦人想要在被占領的約旦河西岸、東耶路撒冷以及加薩走廊建國。以色列於2005年撤離加薩走廊，目前約有50萬以色列人居住在約旦河西岸及東耶路撒冷，此兩地則有超過260萬巴勒斯坦人居住。

以巴和平談判自2014年起凍結，屯墾問題是致力重啟和談的爭論最激烈議題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/