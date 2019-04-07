歐巴馬讚揚青少年 反氣候變遷上街抗議

2019-04-07 02:52

〔中央社〕抵柏林訪問的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）今天讚揚為對抗氣候變遷每週上街抗議的青少年，並稱「你們愈早開始愈佳」。

這項週五抗議活動涉及學童和青少年，他們受到瑞典青少女氣候運動人士桑柏格（Greta Thunberg）的鼓舞而走上街頭。

歐巴馬在柏林會晤青少年時表示：「這些人當中很多人都沒有投票權，他們還太年輕無法投票，但他們曉得正在發生什麼事。」

歐巴馬又說：「你不會讓你的祖父母決定你該聽什麼音樂，或該穿什麼衣服。為什麼要讓他們決定你將會居住在什麼樣的世界？」

擔任兩任美國總統後，歐巴馬於2017年初卸任，他抵德國訪問是為了宣傳他的基金會。他說：「當我們強力動員時，事情就會改變。我們居住的地球正面臨危險，如果袖手旁觀，等待其他人動手，我們絕對無法成功。」

歐巴馬簽署了2015年巴黎氣候協定，此協定要求將全球暖化抑制在遠低於攝氏2度以下，但地球當前正朝向兩倍前述數值升溫中。接替歐巴馬的美國總統川普（Donald Trump）去年6月決定退出巴黎氣候協定。

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