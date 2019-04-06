養小孩好崩潰！Twitter興起「#育兒衝撃照片」熱潮

2019-04-06 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕照顧小孩不輕鬆，日本近期有許多家長在Twitter上分享照顧小孩時發生的崩潰經歷，並將一系列的照片附上「育兒衝撃照片」（育児衝撃画像）標籤，引起網友熱議。

照片中，小孩們無不使出渾身解數，有人把媽媽的長靴當成褲子穿、有人挑戰危險動作、有人把自己的臉印在沙發上、有人把咖哩塞在玩具車裡面、有人自己踏進垃圾桶結果身體出不來狂哭，種種行徑讓發文的家長們又好氣又好笑。

不過，其中也有家長貼出自家雙胞胎「睡姿一致」的照片，和一些「災難等級」的惡搞比起來，至少模樣可愛許多，而這些貼文也引發日本網友的熱烈參與及迴響。

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