末代王族的珠寶！ 海水藍寶冠冕700萬元起標

2019-04-07 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕1904年，梅克倫堡-施威林大公國的末代大公弗里德里希·法蘭茲四世成婚前，訂製了一個鑲有海水藍寶鑽石的冠冕，作為結婚禮物送給他的妻子。這頂冠冕將於5月15日於日內瓦佳士得拍賣會上被拍賣。

綜合外媒報導，梅克倫堡-施威林（Mecklenburg-Schwerin）大公國是19世紀時北德意志邦聯的邦國之一，由居住於施威林的梅克倫堡家族統治。1897年，弗里德里希·法蘭茲四世（Friedrich Franz IV）繼承父親的爵位，成為大公國最後一任大公。1904年，他與漢諾瓦公主亞歷山德拉（Princess Alexandra of Hanover and Cumberland）成婚前，聽從母親的建議，向沙皇御用的頂級珠寶工匠法貝熱（Fabergé）訂製一頂冠冕，送給他的妻子。

這頂冠冕頂部鑲嵌了9個梨型的海水藍寶鑽石，下方是丘比特的愛情之箭刺穿勿忘我花與蝴蝶結，代表真實和永恆的愛情。製作的過程繁複，甚至趕不及在婚禮時完工，因此公主在婚禮上並未配戴，直到婚後才收至這份珍貴的禮物。這頂冠冕不只是一件珠寶，更有重要的歷史意義。

弗里德里希·法蘭茲四世於1918年被迫遜位。同年，俄國大革命發生，一直為俄國皇室製作珠寶的法貝熱家族也被迫展開流亡，珍貴珠寶皆被充公或搶劫。這頂冠冕將於5月15日佳士得日內瓦四季酒店集團舉行的拍賣會上拍賣，起價將在23萬瑞士法郎（約新台幣700萬元）至34萬瑞士法郎（約新台幣1000萬元）之間。

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