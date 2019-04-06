泰國「未來前進黨」黨魁 恐面臨9年牢獄之災

2019-04-06 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕泰國「未來前進黨」黨魁塔納通，今天（5日）被泰國軍政府起訴煽動叛亂罪，如果被判有罪，可能面臨長達9年的監禁，支持者紛紛在曼谷辦事處聲援。

綜合外電報導，原先是泰國最大的汽車零件製造商泰國峰會集團的40歲副總裁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit），於去年3月共同創立未來前進黨，並推選為該黨領導人。泰國上月24日舉行大選，但至今仍未公布結果，也未確定由哪些政黨籌組政府。

未來前進黨在上月大選取得620萬票，位列第3，而這位泰國政治新星塔納通，在本週三收到傳票，於週六早上10時抵達警局。塔納通被指控違反了泰國刑法第三條煽動叛亂罪，以及去年7月在臉書批評軍政府，涉嫌傳播虛假訊息的網絡犯罪，如果被判有罪，將面臨長達9年的監禁，並取消他參加議會的資格。

星期六塔納通離開警察局時，向支持者表示「為什麼選舉後一週會出現這種情況？」、「我們相信我們的清白，這不是關於我，而是關於為正義而鬥爭的每個人。」許多支持者穿著代表未來前進黨的橘色，高喊口號支持塔納通，和高舉「救救塔納通」、「結束恐龍時代」等標語。

BBC記者強納森（Jonathan Head）表示，選舉委員會已經表明，未來前進黨的席次將少於預期，且塔納通的支持者將刑事指控視為廣泛的競選活動，他的政黨已失勢。

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