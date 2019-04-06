中國style？村幹部也賣地 國家級風景區冒出6萬座違規墳墓

2019-04-06 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省青島市國家5A級旅遊景區「嶗山風景名勝區」有村民向媒體爆料，稱風景區內有6萬多座違規建造的墳墓，部分村子裡甚至還存在非法買賣墓地的情況。

綜合中國媒體報導，「嶗山風景名勝區」位於中國山東省青島市，是中國國家5A級旅遊景區。風景區一邊可以看見海景，另一邊則是山林。然而一棵棵林木間，卻散亂分布著大小不一的墳墓，墳墓的建造日期從1997年到2018年都有，部分墓碑旁邊的祭祀用品看起來是新放的。

山林裡埋葬的主要是附近居民去世的親屬，也有少部分是從外地來的。景區山腳下拉著一條醒目的紅色橫幅，上面寫著「提倡文明祭掃，杜絕燒紙燒香」。當地居民表示，為了預防火災，現在風景區已經不允許民眾燒紙錢了，但因為親人葬在這裡，這2年仍有不少人來祭祀掃墓。

因為建造太多墳墓，部分山林有被毀壞的跡象。嶗山風景區除了有人違規建造墳墓，部分村子甚至還存在著非法買賣墓地的情況。村子幹部將土地賣給居住在青島市的居民，以修建大型豪華墳墓。根據村民透露：「沙子口（街道名）小一點的6萬塊錢（約27萬新台幣）。在山裡面，王戈莊（街道名）那邊，買的是家族式的，100、200坪。從村民手裡買能便宜，通過途徑（仲介）過手，得好幾十萬。」

嶗山區民政局局長王紹美表示，目前全嶗山區共有600多處、6萬多座墳墓散落分布於山區、林地。部分居民受傳統觀念影響，仍然習慣辦理喪事時要闊氣、講求排場，在墳墓周圍和道路兩側拋撒、焚燒紙錢。近年來經常因為祭祀，引發森林火災。儘管中國政府已於去年3月禁止民眾在林地、耕地、風景區內建造墳墓，但依然沒能徹底杜絕亂象、解決問題。

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