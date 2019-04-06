3年前月台推人害死無辜女子 兇嫌被判20年徒刑

2019-04-06 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕2016年美國精神分裂症女子利佛普無故將等車的女子瓦頓推落鐵軌，使她當場遭進站列車撞死。如今判決結果出爐，利佛普被判處20年有期徒刑。

綜合外媒報導，2016年11月7日，利佛普（Melanie Liverpool）在美國地鐵紐約時報廣場站將等車的49歲管家瓦頓（Connie Watton）推落軌道，導致她遭迎面而來的列車輾斃。瓦頓的丈夫得知後難以平靜，表示妻子年輕時從菲律賓赴美求職，長期擔任美國黑石集團執行長舒瓦茲曼（Stephen Schwarzman）的管家，並憤怒表示「她（利佛普）是公安的大威脅，我只希望她一輩子都關在牢裡。」

利佛普的律師華倫斯坦（Aaron Wallenstein）表示，利佛普被診斷出精神分裂症和雙相情感障礙，在案發前五天已從精神病院獲釋。法官奧布斯（Michael Obus）說：「這是典型的城市夢魘，完全陌生的人正採取它來扼殺別人生活。」

這場官司打了3年，在6日判決結果出爐，當時起訴利佛普的曼哈頓地方檢察官凡斯（Cy Vance）表示，「被告犯下了不可寬恕的罪行，她將為這個可怕的暴力行為服刑20年。」利佛普的律師則表示，利佛普對於自己所做感到十分後悔，但仍會爭取上訴。

2016年美國精神分裂症女子利佛普無故將等車的女子瓦頓推落鐵軌，使她當場遭進站列車撞死。今判決結果出爐，利佛普被判處20年有期徒刑。（圖翻攝自south china morning post）

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