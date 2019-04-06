無死角監控言論！中國大學蒐集學生社群媒體資料

2019-04-06 16:19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府向來為了「維穩」而嚴密控制言論，在適逢「五四運動」100週年、「六四事件」30週年的今年，更傳出有中國大學校方蒐集學生社群媒體資料，強化對網路的控制，甚至建立起「責任制」，以便在出問題時有人扛責。

自由亞洲電台5日報導，中國大學要求學生公開社群帳號資料的公告，近日在網路上廣傳。名稱為「迷惑行為大賞」的微博網友，即爆料一所大學要求學生登記個人微博帳號、微信公眾號、作為群主的微信群和QQ群，由班長蒐集後上繳校方。在引發大量評論和分享後，該網友突然刪除貼文，並坦言「知道以後什麼樣的投稿不能發，以後都不會了」，引發揣測。

中國獨立媒體人鄧尼孜對此表示，該名網友肯定受到壓力，「掌權者知道此事不光彩，就警告他，不利於統治的話不要亂說，要保守國家秘密。不管是誰，都不能碰那條紅線。」

此外，安徽機電職業技術學院的黨委宣傳部（新聞中心），近期也針對全校的QQ群、微信群、微信公眾號進行登記備案，加強學校網路安全管理，並建立領導責任制，「讓主要負責人負總責」。北京廣播學院一位畢業生指出，學校輔導員曾發放表格，要求學生填寫個人的微信號、QQ號、電郵地址等各種資料；也曾有學校要求學生進行「互聯網群組自查工作」，要求群主填寫調查問卷。

不過，中國網友對此極度反感，微博網友「錆青磁」直言：「上次給微信號已是底線，這回微博（帳號）堅決不交出去！」另一網友「一流退堂鼓演奏家」則質疑：「不能理解學校反覆要求學生上報微信號等事，難道學生不要隱私？」

旅美法律學者滕彪分析，中國社會局勢愈發緊張，民眾對政府的不滿正在暴增，因此政府對社群媒體上的訊息傳播加倍警惕。他表示，從自律公約、實名註冊、整肅微信公眾號、刪除微博大V、拘捕網上知名人士等，均可看出政府嚴控網路的行動從未停止。

自由亞洲電台進一步指出，從購買電子手環監控學生動態，到推出「學習強國」軟體，強迫黨員進行政治學習，再到記錄社群媒體用戶的訊息，中國政府對學校及網際網路的管控正一步步緊縮，中國的言論自由正逐漸邁入嚴冬。

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