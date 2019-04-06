沒建交不准去玩？ 中國要求業者下架多國旅遊資訊

2019-04-06 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕除了邦交國以外，現在恐怕要多一個名詞「未交國」了。中國官方遭媒體爆料，近期內約談多家中國旅遊網站，要求業者下架「沒有和中國建交」國家的旅遊資訊。

根據《星島日報》等媒體報導，多名中國網友今天在社群軟體微博上發文，表示中國最大的旅遊經驗分享網站「馬蜂窩」等多個旅遊資訊網站，突然紛紛下架了「未與中國建交」國家的旅遊資訊，其中包凡帛琉、梵蒂岡、不丹以及中美洲的多個國家。

根據2017年修訂的「中國公民出國旅遊管理辦法」，中國公民基本上不被允許到「未經國務院旅遊行政部門公布」的國家旅遊。雖然這些中國公民無法辦理這些「未交國」的簽證，但依然可以透過第三國繞道前往，因此中國旅遊網站還是常有一些違規的遊記出現。

中國官方3日公告，馬蜂窩網站已經在3月底被多個中國官方單位聯合約談，指控其違反了「互聯網信息服務管理辦法」的規定，沒有盡到網站管理者的審查義務，要求馬蜂窩網站必須「提高政治敏感度、法律意識以及社會責任感」。馬蜂窩也立即在官網回應，從3月底開始已經升級網站內容的「安全層級」。

對此，中國網友紛紛表示，「所以下一步要約談地圖出版社了嗎」、「這世界不就只有中國這一個國家嗎？世界也就從黑龍江到雲南這麼大呀」，無奈反諷中國官方的作為。

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