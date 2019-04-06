爆炸釀78死！中國決關閉響水化工園區 江蘇要砍8成化工廠

2019-04-06 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕上個月21日發生在中國江蘇省的化工廠爆炸案，至今統計共有78人死亡，數百人受傷，巨大爆炸及大量死傷引發國際關注。本月4日，爆炸所在區域的鹽城市委常委會已經決定，將徹底關閉爆炸地點「響水化工園區」。

綜合媒體報導，鹽城市委常委指出，必須記取這次重大爆炸案的教訓，徹底淘汰安全係數低、污染問題嚴重的小型化工廠。會中討論到數個議題，包含如何處置爆炸後的響水化工園區、化工產業園區的轉型發展等，最後更決定要直接關閉發生爆炸的響水化工園區。

同時，江蘇省宣布將會大砍當地化工企業數量，並計畫提高化工企業整治標準。目前江蘇境內約有5000多座化工廠，當局希望在2020年以前讓化工廠數量減少一半，2022年以前減少到小於1000家。

江蘇長期以來是化工大省，當局早在2016年就提出整治、關閉化工廠計畫，2017年更提出要在2018年底前關閉2千多家化工廠，但遲遲沒有實際行動。

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