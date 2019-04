未審先判？ 英國新版護照上已經沒了「歐盟」字樣

2019-04-06 12:04

〔即時新聞/綜合報導〕儘管英國目前持續延後脫歐並且陷入協商困境,但就在最初預計的脫歐日(3月29日)隔天,3月30日發行的新版英國護照上,封面原有的「European Union」(歐洲聯盟)字樣已經消失。

根據《BBC》報導,這本被改過封面字樣的新護照確實已經在3月30日開始發行,但由於庫存數量不一,民眾還是可能拿到舊版護照。另外也有消息指出,類似於英國加入歐盟前所使用的深藍色護照將在年底發行。1位週五(5日)拿到新護照的網友在Twitter上表示,她認為現在脫歐協商未成定局,只要英國還屬於歐盟成員,護照封面就不該被更改。

報導指出,提早撤換封面字樣是由於政府當初預期英國將如期脫歐,因此早就開始著手實行這項措施。報導也擔心,這個已經去除「歐盟」字樣的英國護照將會被支持脫歐的一方拿來作為號召、宣傳的賣點。

英國內政部發言人對此表示,「為了有效利用剩餘庫存和納稅人的稅金,舊的護照在「短期內」依然會繼續發放。她也指出,「無論英國公民使用的護照上有無歐盟字樣,在旅行時都將一律有效,民眾可以不必擔心」。

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months.