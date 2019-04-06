老當益壯！他73歲當職業球隊守門員 創下金氏世界紀錄

2019-04-06 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕再老也要踢球！以色列職業足球隊Ironi Or Yehuda，在昨天（5日）賽事中派出白髮蒼蒼的守門員，那就是73歲的哈希克（Isaak Hayik），於比賽結束後，他隨即獲頒金氏世界紀錄認證的全球最老職業足球員。

據《BBC》報導，雖然哈希克的球隊經過90分鐘的鏖戰後，最後被Maccabi Ramat Gan以5:1擊敗，但哈希克在比賽中多次演出精彩撲救。賽後接受頒獎時，他直言「這不僅是我的驕傲，也是以色列體育的驕傲。」哈希克36歲的兒子摩西（Moshe Hayik）則說，爸爸的成就令人難以置信。

在此之前，最老的職業足球員紀錄由烏拉圭籍的卡爾莫納（Robert Carmona）創下，他於2015年以53歲的年齡出賽；至於賽事中踢破對方大門成功得分的最老足球員，則是日籍前鋒三浦知良，他在2017年52歲時率領橫濱FC，在日本職業足球乙級聯賽以1:0力克群馬草津溫泉隊。

哈希克在球賽中演出多次精彩撲救。（路透）

73歲的哈希克（Isaak Hayik），在以色列職業足球隊Ironi Or Yehuda昨天（5日）的賽事中擔任守門員，成為金氏世界紀錄認證的全球最老職業足球員。（路透）

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