時代雜誌：川普求美中貿易協議 暫擱對台軍售

2019-04-06 04:52

〔中央社〕時代雜誌今天引述3名美方官員說法報導，美國總統川普政府已暫時擱置售台F-16V戰鬥機，直到美中敲定貿易協議為止。部分官員憂心，川普為求貿易協議，對北京姿態可能軟化。

據報導，這些匿名官員昨天透露，川普政府暫擱對台軍售案的決定並未讓台灣方面驚慌失措，台灣官員仍看好，華府將在美中達成貿易協議後完成批准對台軍售，並認為對台灣而言，美中緩和貿易戰開打以來的緊張關係，會比緊張加劇更有利。

美國若要對台軍售，國會也必須同意。根據一名美方官員說法，川普政府尚未徵詢國會同意，而國務院反對最新對台軍售案，並已要求召開跨部會會議，以確定美國能否對台出售台灣期盼取得的M1艾步蘭（Abrams）戰車。

總統蔡英文3月下旬過境夏威夷期間，透過視訊向華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發表談話，證實台灣已向美提出採購F-16V與M1戰車的要求。

彭博3月底報導，川普政府即將答應台灣要求，允許對台出售60多架F-16V。

川普昨天表示，美國政府距離與中方達成貿易協議「相當接近」，並預期美中將在「未來4週甚至更短時間內」達成協議。依照規畫，美中談判團隊達成貿易協議後，川普與中國國家主席習近平將會面並親自簽署，象徵持續約一年的貿易戰告一段落。

多名美方官員指出，美中商談的貿易協議將有助川普政治前途，緩和股市投資人緊張情緒，但不大可能解決美中貿易糾紛的核心問題，包括中國竊取智慧財產權、從事網路間諜活動、傾國之力扶植特定產業。

時代雜誌報導指出，白宮原本已默許售台F-16V，卻在美中貿易談判尾聲之際將軍售案暫擱一旁，凸顯在美中關係與美國承諾協助台灣自衛間取得平衡，有多麼複雜困難。

美國有法律義務協助台灣自衛，曾在1990年代售台144架F-16A/B，但近幾屆政府都沒有同意台灣採購新式戰機。報導形容，川普政府為求美中貿易協議而暫擱對台軍售，形同再次向中國低頭。

川普政府與中國商談的貿易協議已引起兩黨國會議員同聲批評。挺台立場鮮明的共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）昨天在推特發文指出，令人滿意的貿易協議須具備「真正的強制執行機制」，「讓我們能在中國做他們能在美國境內做的事」。（編輯：徐睿承）

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