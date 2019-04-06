川普稱美中談判有進展 但不願預測獲得成功

2019-04-06 02:44

〔中央社〕美國總統川普今天表示，與中國就終結全球前兩大經濟體間貿易戰的談判有所進展，但不願預測獲得成功。

法新社報導，川普論述本週在華府最新一輪談判時告訴記者：「中國的會談是一大成功。」

「我不想預測會不會達成協議，但我們進展得很好。」「我們確實一直在協商可能是最困難的兩點。」

他並未詳述最困難的兩點為何。

白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）接受彭博電視訪問時指出，華府與北京的談判一直都「很具有建設性」，並「朝正確方向邁進」。

他說，美方想要達成「良好的協議」更甚於達成協議的時間。

柯德洛表示，就雙方強制做出承諾、竊取智慧財產、強制技術移轉和大宗商品銷售等方面已出現進展。

他說：「由於談判仍在進行途中，我無法提供其中細節。」

川普指出，美中貿易談判可能還要持續4週，在此之後，與中國國家主席習近平的任何峰會將會召開。

在中國方面，習近平昨天表示，談判將「儘快」結束。

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