中國流亡作家廖亦武：中國最好分裂成10國

2019-04-06 00:01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾寫下長詩〈大屠殺〉而繫獄4年、目前流亡德國的中國異議作家廖亦武，近日在法國參加著作法文版發行活動時，接受「法新社」訪問指出，他的祖國已成為全球的威脅，若中國能分裂成10餘個國家，對全世界將是一件好事。

據報導，廖亦武著作《子彈鴉片－天安門大屠殺的生與死》3日在法國發行，他在訪談中直言，現在的中國雖是超級經濟大國，卻對全世界構成重大威脅，其分裂對人類將是比較好的事。廖亦武《子彈鴉片》一書敘述「六四事件」多位受害者的故事，遭到中國政府查禁。

現年61歲的廖亦武在中國在長年遭監禁、嚴刑、邊緣化後，於2011年輾轉流亡德國柏林。他坦言，對於在國家主席習近平專制統治下的祖國感到「非常悲觀」，「30年前，我們以為可以朝向民主發展，如今所有一切都跟賺錢有關。」他也指出，西方國家在「六四事件」後批評中國，如今卻爭先恐後地跟「劊子手」做生意，無視中共持續殘害人民的事實。

對於習近平的女兒、其他中共大老的小孩甚至情婦，全都拿獎學金去讀美國哈佛大學等海外名校，廖亦武毫不掩飾鄙視之情，「那些對中共有所顧忌的人都被邊緣化，而那些眼裡只有賺錢、不敢批評中共的人，卻可以得到自己想要的東西。」他坦言，如今已不是很在乎是否能回到中國，他真正希望的是四川省有朝一日獨立，他將高興地重返故鄉。

對於天安門大屠殺的受害者，廖亦武指「仍不知道正確的遇害人數」。多個人權組織則表示，當年解放軍20萬大軍進入天安門鎮壓，推估2600至3000人喪命。2017年解密的英國外交電報則顯示，該事件初估死亡人數達1萬人。

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