模仿「海鷗尖叫」趣味比賽 比利時小鎮首辦掀熱潮

2019-04-05 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕比利時小鎮阿丁刻爾克（Adinkerke）首次舉辦一場有趣的「模仿海鷗尖叫」爭奪賽，奇趣的是，這個比賽很受歡迎，來自歐洲各地的人都紛紛前往阿丁刻爾克參加。

綜合外媒報導，這場比賽在上月25日舉行，規則是參賽者必須模仿海鷗，聲音相似程度以20分及50分做給分標準。表演期間看起來和表現起來像海鷗的話，可以再獲得5分，模仿最相像的人勝出。不過優勝者只能獲得「最像海鷗」的榮耀以及一籃比利時啤酒，儘管如此，還是吸引許多來自歐洲各地的參賽者。

由法蘭德斯海洋研究所（Flanders Marine Institute）的科學家賽斯（Jan Seys）擔任這次比賽評審，他說：「人們聚集在一起，拿出最好的表現模仿海鷗的聲音，這聽起來很愚蠢。但真正運用科學的是，在你模仿海鷗前，必須精細觀察，否則永遠不會成功。」

最終由來自荷蘭阿姆斯特丹的31歲男子拉奇（Reggy Laatsch）和來自比利時哈瑟爾特（Hasselt）的21歲女子艾丁（Bregje Iding）勝出。拉奇說：「我不知道如何形容這種感覺，我完全沒想到我會贏得這場比賽，當初單純只是覺得好玩，但這比賽令人驚奇。」

這種奇趣的比賽念頭會誕生，是起源於阿丁刻爾克的沿海省西法蘭德斯省（West Flanders），沿海的海鷗對民眾來說「不討喜」，因為牠們會從民眾手中搶食物、亂扔垃圾和四處大小便。喜歡海鷗的民眾為了挽回海鷗的聲譽，決定用有趣和正面的方式來呈現海鷗的面貌，才催生出這場「模仿海鷗尖叫」爭奪賽。

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