音樂盒界的音痴！ 「給愛麗絲」大走音 網友：我該去倒垃圾嗎？

2019-04-05 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕不只人類唱歌會走音，就連總是能奏出優美樂章的音樂盒當中也會有音痴。1名日本網友最近在推特上傳了1支音樂盒大走音的影片，逗樂近百萬網友，網友紛紛大笑，「根本在看鬼片」。

網友「美優@マロン」在推特上傳了1支音樂盒演奏的影片，影片中有個遠從俄羅斯寄來的音樂盒，正在演奏著常被用作台灣垃圾車音樂的貝多芬名曲「給愛麗絲」，但在短短半分鐘的影片當中，幾乎每個音都走音，名符其實是個音痴音樂盒。

網友看到後紛紛大笑，有網友表示「聽這個根本是在看恐怖片吧」、「這是鬼片道具吧」，台灣網友則表示，聽到這首給愛麗絲，都不知道該不該下樓倒垃圾了，還有網友將重點放在音樂盒的產地，開玩笑表示這可能是「戰鬥民族的特色」、「給它喝點伏特加就會變正常了」，也有網友專業分析指出，音樂盒會變成音痴，應該是因為內部零件損壞或生鏽。

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