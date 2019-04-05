就算會死也要愛！ 《愛上觸不到的你》故事原型惹哭網友

凱蒂和道爾頓都患有「囊腫性纖維化」，兩人不畏生死，於2011年決定結婚。（圖取自臉書專頁Dalton and Katie Prager's Transplant Page）

2019-04-05 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕日前上映的新片《愛上觸不到的你》，講述兩位罹患「囊腫性纖維化」的患者，努力克服病魔並墜入愛河的故事。動人的故事讓許多觀眾在電影院哭成一片。沒想到，現實中有一對情侶和電影中的男女主角患上了相同疾病，他們無法互相接觸卻仍努力相愛。電影上映後，這對情侶的故事意外引發許多國外網友討論。

「囊腫性纖維化」（Cystic fibrosis）是一種無藥可解的遺傳性疾病，此病症最常影響肺部，導致患者肺部感染、消化吸收困難、發育不良及不孕等。患者平均壽命只有30到40年。該病最忌諱的就是與相同病患接觸，因為兩人攜帶的病原體很可能會感染對方，危及雙方生命。

根據《CNN》報導，2008年，美國一位年僅18歲的女孩凱蒂（Katie Prager），在網路上認識一位和她一樣患有「囊腫性纖維化」的男孩道爾頓（Dalton Prager）。兩人「同病相憐」，互相傾訴心聲，成為彼此的依靠。道爾頓從美國密蘇里州開了6個多小時的車，到肯塔基州與凱蒂相見。一見面，兩人就迅速墜入愛河。凱蒂勇敢表示：「我寧願度過5年非常開心的時光，然後死亡，也不願平淡地活20年。」

無懼感染的風險，道爾頓與凱蒂在2011年決定結婚。然而婚後，兩人病情急速惡化。道爾頓於2014年接受了肺部移植手術，但沒有如預期中康復，最後在2016年過世。重症纏身加上失去愛人的打擊，讓凱蒂失去求生意志，5天後也跟著過世了。

道爾頓和凱蒂的故事2016年在美國被廣為流傳，到現在還有臉書粉專「Dalton and Katie Prager's Transplant Page」紀念兩人的故事。新片熱映，再次引起網友對凱蒂與道爾頓的好奇，網友紛紛討論這部電影的原型是否就是來自兩人。製作這部電影的CBS影業表示這部電影是虛構的，最初是根據與電影的醫療顧問克萊爾（Claire Wineland）的對話中產生的。但克萊爾的母親表示，克萊爾曾經聽聞道爾頓與凱蒂的故事，並且深受感動。

凱蒂的母親多諾萬（Debra Donovan）聽聞影片顧問知道凱蒂的故事時，忍不住大哭。她表示：「凱蒂如果知道這一切，她會知道自己的生命沒有白費」。她說凱蒂生前是一個非常喜歡幫助別人的善良女孩，即使只有一小部分，但凱蒂也的確是電影的靈感來源。道爾頓的父親也說：「我現在臉上帶著燦爛的笑容，知道他（道爾頓）確實影響了人們，也觸動人們的心。」道爾頓的父親還不確定自己什麼時候有勇氣走進電影院，但他知道觀影那天，他會記得帶好一盒衛生紙。

凱蒂和道爾頓於2008年在網路上認識，見面後，兩人迅速墜入愛河。（圖取自臉書專頁Dalton and Katie Prager's Transplant Page）

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