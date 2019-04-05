救援受困洞穴泰國少足隊 醫療團曾動用K他命

2019-04-05 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕去年6月23日泰國少年足球隊「野豬」隊受困泰國清萊府「睡美人洞」長達2週以上，所幸各國合力伸手救援，全隊平安脫險。參與救援行動的醫師近日曝光救援細節時指出，在艱難的救援行動中他們給予受困者服用俗稱「K他命」的氯胺酮（Ketamine），雖然並非全然沒有風險與爭議，但以救援行動的圓滿落幕來說，氯胺酮起到了正面幫助。

綜合外媒報導，以參與救援且具30年潛水經驗的澳洲麻醉師哈里斯（Richard Harris）為首的醫療團3日投書《新英格蘭醫學雜誌》，為這項當時被評估成功率為0的救援行動揭開神秘面紗。

醫療團隊指出，當時這群孩子經歷長時間的受困、飢餓與脫水狀況，考量到他們必須鎮定的通過混濁的水域才能脫困，使用鎮靜劑成為救援成敗的影響因素。另外，失溫問題也是一療團隊考量的重點，氯胺酮與其他鎮靜劑不同的特性在於，它會使血管收縮而不是擴張，能減少顫抖，並防止核心體溫大幅下降，對於有體溫過低風險的施用對象而言，雖然並非全然沒有風險，不過考量當時情況，氯胺酮仍是「好選擇」。

芝加哥大學麻醉師傑佛瑞博士（Jeffrey L. Apfelbaum）指出「讓這些孩子脫困所需的技能組合令人難以置信。無論是醫療還是潛水，悲劇有無數種方式可能發生，絕不是直接了當的。」12名少年足球隊的成員中，沒有1個人有潛水經驗。

這項救援任務難度之高，甚至導致1名前泰國海軍海豹突擊隊隊員在放置氧氣瓶時，因氧氣不足缺氧而死。參與救援行動的麻醉師哈里斯，同時也是世界上唯2的洞穴潛水麻醉師，曾對《國家地理雜誌》表示，「我預計前2個孩子會被淹死，然後我們必須改變做法。我把他們的生存機率設為零。」當時情況嚴峻，哈里斯甚至要求泰國政府給予外交豁免權，他擔心受困少年所面臨的死亡風險，而自己將受到巨大的批評與侮辱。

不過最終，受困人員全數平安脫困，醫療團隊使用氯胺酮的決定，也得到數名美國麻醉師的肯定。不過也有人指出使用氯胺酮的風險，幸運的是這些災難並沒有發生。

康涅狄格大學麻醉主任格羅斯博士（Jeffrey B. Gross）指出，少量的氯胺酮將影響腦部的運作，但不會使人入睡，「受困的男孩可能可以遵循簡單的指示，但是執行複雜的活動的能力，例如游泳，是值得懷疑的。」，使用更大劑量的氯胺酮會像是，「給你一個空白的凝視，就像是燈亮著，但沒人在家。」

傑佛瑞表示，他相信許多男孩可能在脫困的過程中保持深度鎮靜，像是處於無生命的狀態，如果他們驚慌失措就沒辦法移動，倘若他們在深度鎮靜中就仍然可以呼吸，並被救援者拯救。

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