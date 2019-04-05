拿破崙寫給約瑟芬的3封情書 1770萬元賣出

2019-04-05 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎德魯奧（Drouot）拍賣會表示，法國皇帝拿破崙（Napoleon Bonaparte）寫給第一任妻子約瑟芬（Josephine）的3封情書4日被以總價51萬3000歐元（約新台幣1773萬元）的價格賣出。

綜合媒體報導，拿破崙1796年至1804年寫給約瑟芬的信件內容曝光，如1796年他要遠征義大利時，寫道：「我可愛的朋友，妳沒有捎來任何一封信，妳一定是太全神貫注了，因此忘了你的丈夫——那位儘管在外奮鬥、極度疲憊，但只想到妳的人。」。

這場歷史主題拍賣會由艾德（Ader）和阿居特（Aguttes）主辦，除了拿破崙寫給約瑟芬的信，有台納粹德國在第二次世界大戰期間使用的罕見恩尼格瑪（Enigma）密碼機，以4萬8100歐元（約新台幣166元）的價格出售。上述物品原本由法國惡性倒閉的公司阿里斯托菲爾（Aristophil）所收藏，如今大量收藏品有部分被拋售。

L'amour triomphe.



Trois lettres d'amour de Napoléon Ier envoyées à Joséphine sont parties respectivement pour 221 000 €, 169 000 € et 123 500 € ! #CollectionsAristophil @AderNordmann pic.twitter.com/3YxGJ7xHxg — Drouot （@Drouot） 2019年4月4日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/