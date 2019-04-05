喝酒要注意！研究：每天只喝1杯也會提高中風風險

英國牛津大學、中國北京大學和中國醫學科學院的研究人員發現，就算每天只喝一杯酒，也會增加中風的風險。 （路透）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-04-05 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕晚上喜歡小酌一下的民眾要注意了！過去一些研究認為，少量飲酒對身體健康有益，但來自英國牛津大學、中國北京大學和中國醫學科學院的研究人員發現，就算每天只喝一杯酒，也會增加中風的風險。

據《BBC》報導，這篇刊載在頂尖醫學期刊《刺胳針》的大型研究論文，由英國和中國的研究人員追蹤了50萬名中國人10年之久，他們將「一杯酒」的量定義為一瓶啤酒或一個小玻璃杯的釀造酒，結果發現每天喝一到兩杯酒的人，中風風險將增加10％至15％；若每天喝四杯酒，則中風風險提高到35％。

參與研究的牛津大學教授皮托（Richard Peto）表示，這顯示出酒類對健康具有神奇保護作用的說法未得到證實。至於酒精對心臟病發作風險的影響，在此研究中並不明顯，需要在未來幾年內收集更多數據。

未參與研究的劍橋大學博士布格斯（Stephen Burgess）分析，該研究仍存在一些侷限性，因為它只關注中國人喝酒後的情形，而且這當中的酒類大多都是啤酒和烈酒，而非葡萄酒。不過布格斯仍同意，這項研究反映了近年來對酒精的研究成果，那就是輕度飲酒不會帶給心血管任何益處，甚至會導致中風的狀況增加。

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