在倫敦市中心隱身66年！英國特務機構位置首度曝光

2019-04-05 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕在眾人眼皮底下66年都沒人發現！英國倫敦市中心公園附近酒吧的旁邊，有一幢毫不起眼的紅磚建築，沒想到竟然是英國竊聽機構、政府通訊總部（GCHQ）的根據地！

據《路透》報導，GCHQ收集了來自世界各地的通訊資料，進一步識別出針對英國的威脅，在近日搬出位於帕麥爾街（Palmer Street）的建築後，GCHQ才揭露這棟無數市民都曾路過的樓房就是他們的基地。

GCHQ主任佛萊明（Jeremy Fleming）表示，「過了66年我們搬離了帕麥爾街，不禁回首那一段充滿驚人情報、領先世界創新概念的歷史，以及那些往來秘密大門的機靈特務。」然而，佛萊明並未說明GCHQ目前搬去何處。

GCHQ的創建歷史可追溯到1919年，並在第二次世界大戰期間破譯德國的恩尼格瑪密碼機（Enigma）而一舉成名，該機構與英國軍情五處（MI5）和秘密情報局（SIS）都有密切合作。

GCHQ於1953年遷入倫敦帕麥爾街辦事處，多年來在重大活動中發揮了作用，例如2012年倫敦奧運的維安偵查，並和美國國家安全局、澳大利亞、加拿大、紐西蘭的情報機構組成五眼聯盟（Five Eyes）分享情報。

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