衣航空難班機4度往下衝 機師最後奮戰過程曝光

2019-04-05 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕上月10日衣索比亞航空一架波音737 MAX型客機墜毀，造成157人罹難，這是繼去年10月印尼獅子航空失事釀成189人喪生後，同型客機再度發生重大空難，衣國公布官方首份調查報告，指出機師遵照波音的緊急SOP一再進行操作，但仍無法重新掌控飛機，也曝光墜機前他們如何與飛行系統奮戰的過程。

衣國當局昨日公布初步調查報告，指機組人員在事發當時，遵照波音建議的緊急應對程序一再進行操作，但仍無法重新掌控飛機，在這短短不到6分鐘內，防失速系統迫使機鼻向下4次，機長曾3度向副機師大喊「拉高」，甚至兩人合力拉起飛機，最後仍不幸失事。

衣索比亞交通部長摩吉斯強調，飛行員遵循了所有正確的操作程序，但仍無法挽救失控的飛機，不幸墜毀，根據初步調查結果，衣國提出兩項飛安建議，第一點是，飛機存在重複性機頭向下的情況，建議波音對於和飛行可控性相關的飛行控制系統進行審查；二是，航空部門應在飛機投入使用前，應核實與飛行可控性相關的飛行控制系統報告。

在報告發布會後，衣索比亞航空表示，初步調查清楚顯示飛行員依照波音的建議，「衣航對於空難罹難者的家屬表達誠摯的哀悼」，與此同時「我們也非常自豪旗下的飛行員在危急中仍遵循程序來試圖挽救悲劇」。

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