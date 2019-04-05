汶萊之後... 後期聖徒教會宣布推翻其「反LGBT」政策方向

2019-04-05 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕「耶穌基督後期聖徒教會」是一個在全球大約有1600萬名成員的宗教組織，該教會日前已經承諾會撤回4年前發布的一系列「反LGBT（性少數族群）」政策，包含不再將同性戀婚姻視為該被驅逐的罪行、不再禁止同性戀伴侶的孩子們受洗等等。

根據《BBC》報導，這段將撤回多項政策的言論出自於當地時間週四（4日），1場在美國猶他州（Utah）鹽湖城（Salt Lake City）教會總部舉行的大會中，由教會領袖Dallin Oaks親自宣布。教會表示，未來將允許同性戀伴侶的孩子在父母同意的前提下受洗，也僅會將同性戀婚姻視為「違反道德的行為」，而非「叛教行為」。

Dallin Oaks表示，這些改變是為了減少「世界上日漸普遍的仇恨和爭執」，但他堅持，這並不代表教會在關於婚姻、貞潔、道德等方向上有任何教義轉變。

耶穌基督後期聖徒教會在過去常被廣泛稱為「摩門教」，這個名稱的由來是因為教徒們除了信仰聖經外也信仰摩門經。作為耶穌基督後期聖徒教會的大本營，猶他州也常被視為美國本土較為保守的一州。

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