波音認了2起空難 CEO首度坦承：飛行系統有問題

2019-04-05 09:55

〔即時新聞/綜合報導〕上月10日衣索比亞航空一架波音737 MAX型客機墜毀,造成157人罹難,這是繼去年10月印尼獅子航空失事釀成189人喪生後,同型客機再度發生重大空難,衣國公布官方首份調查報告,指出機師在飛機失控時,遵照波音建議的緊急SOP一再進行操作,但仍無法重新掌控飛機,對此,波音首度坦承飛行系統存在問題。

衣國當局昨日公布初步調查報告,指機組人員在事發當時,遵照波音建議的緊急應對程序一再進行操作,但仍無法重新掌控飛機,據初步調查結果,提出兩項飛安建議,第一點是,飛機存在重複性機頭向下的情況,建議波音對於和飛行可控性相關的飛行控制系統進行審查;二是,航空部門應在飛機投入使用前,應核實與飛行可控性相關的飛行控制系統報告,最終的調查報告預計將會在1年內公布。

這份報告證實波音該型客機的飛行控制系統的確有問題,起初波音以還在評估報告內容為由,拒絕發表評論,不過波音執行長米倫伯格(Dennis Muilenburg)今晨在推特上首度坦承波音飛行系統有瑕疵。

米倫伯格為將近半年內印度獅航和衣航的波音737 MAX 8型客機先後墜毀導致346人喪生而致歉,同時向罹難者家屬表示慰問;米倫伯格表示,隨著衣航初步調查報告顯示,這兩起737 MAX客機的空難,顯然出現MCAS(防失速的機動特性增強系統)因錯誤攻角數據而啟動,他強調有責任消除這個風險,而波音也擁有這個能力。

米倫伯格稱波音將在幾週內完成飛行系統的更新,消除意外啟動MCAS的可能性,以防類似事故再度發生,米倫伯格仍對波音客機信心十足,「當MAX重返天空,更新MCAS功能,它將成為有史以來最安全的飛機之一」。

We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 accidents and are relentlessly focused on safety to ensure tragedies like this never happen again.



Watch the full video here: https://t.co/kZawq35YnZ pic.twitter.com/G9uIHjxsWi