波音認了2起空難 CEO首度坦承：飛行系統有問題

〔即時新聞／綜合報導〕上月10日衣索比亞航空一架波音737 MAX型客機墜毀，造成157人罹難，這是繼去年10月印尼獅子航空失事釀成189人喪生後，同型客機再度發生重大空難，衣國公布官方首份調查報告，指出機師在飛機失控時，遵照波音建議的緊急SOP一再進行操作，但仍無法重新掌控飛機，對此，波音首度坦承飛行系統存在問題。
飛行員反覆執行波音提供步驟仍無果
衣國當局昨日公布初步調查報告，指機組人員在事發當時，遵照波音建議的緊急應對程序一再進行操作，但仍無法重新掌控飛機，據初步調查結果，提出兩項飛安建議，第一點是，飛機存在重複性機頭向下的情況，建議波音對於和飛行可控性相關的飛行控制系統進行審查；二是，航空部門應在飛機投入使用前，應核實與飛行可控性相關的飛行控制系統報告，最終的調查報告預計將會在1年內公布。
這份報告證實波音該型客機的飛行控制系統的確有問題，起初波音以還在評估報告內容為由，拒絕發表評論，不過波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）今晨在推特上首度坦承波音飛行系統有瑕疵。
波音首度承認飛行系統造成2起空難
米倫伯格為將近半年內印度獅航和衣航的波音737 MAX 8型客機先後墜毀導致346人喪生而致歉，同時向罹難者家屬表示慰問；米倫伯格表示，隨著衣航初步調查報告顯示，這兩起737 MAX客機的空難，顯然出現MCAS（防失速的機動特性增強系統）因錯誤攻角數據而啟動，他強調有責任消除這個風險，而波音也擁有這個能力。
米倫伯格稱波音將在幾週內完成飛行系統的更新，消除意外啟動MCAS的可能性，以防類似事故再度發生，米倫伯格仍對波音客機信心十足，「當MAX重返天空，更新MCAS功能，它將成為有史以來最安全的飛機之一」。
We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 accidents and are relentlessly focused on safety to ensure tragedies like this never happen again.— Dennis A. Muilenburg （@BoeingCEO） 2019年4月4日
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