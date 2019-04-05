中國APP抖音任由變態橫行 戀童癖帳戶未被停用

2019-04-05 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音APP抖音（TikTok），近日有一名9歲兒童的影片下湧入了數百則色情留言，抖音雖然將大部分的猥褻內容刪除，但這些違反APP兒童色情規範的戀童癖帳戶，仍然逍遙地持續使用。

英國廣播公司（BBC）在這3個多月以來，蒐集了許多情色留言並將其舉報，畢竟抖音禁止用戶在公開貼文或私訓中騷擾未成年的使用者，並聲稱假如該公司發現了危害兒童的內容，可能會將其轉交給執法機構。

然而，雖然大多數性騷擾留言被舉報後會在24小時內刪除，但仍有許多兒童不宜的變態訊息存留下來，更可怕的是，就算留言被刪除了，那些發出猥褻文字的帳戶依舊活躍。

抖音在美國上架時，規定13歲以上人士才能使用，卻在今年因非法收集13歲以下兒童的個資，已被美國被罰款570萬美元（約新台幣1.7億元），因此抖音要求美國用戶註冊時傳送身分資料，證明自己年滿13歲。

不過，《BBC》在英國調查時發現許多未滿13歲的用戶，顯然抖音沒有計畫在美國以外的地方驗證用戶年齡。抖音對此拒絕任何採訪，僅強調公司致力於不斷增強現有的措施。

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