南韓江原道大火延燒385公頃 逾300住宅燒毀4千人疏散

2019-04-05 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕南韓東北部江原道4日發生森林大火，火勢延燒至今已造成1人死亡、11人受傷，並有超過4千人被迫疏散避難，另計造成逾300棟住宅被燒毀，火勢延燒多達385公頃。

據《韓聯社》今（5）日報導指出，南韓江原道東北方邊境城市4日晚間7時17分（台灣時間晚上6時17分）左右發生山林大火，火勢在每秒風速達20到30公尺助長下，從高城郡（Goseong）一路延燒到附近的束草市（Sokcho）、江陵市玉溪面及東海市望祥洞等處，這起大火截至目前已知造成1人死亡、11人受傷，並有超過4230人被迫疏散避難，並有逾300棟住宅被燒毀，火勢延燒多達385公頃。

災損方面，據中央災難安全對策本部初步統計，包含SK Telecom、KT與LG U+等南韓3家移動通信商有59基地站和65處中介機被燒毀，180多條網際網路線出現障礙，另外也有電力輸送線被燒毀，造成百餘戶斷電。此外，昨日晚間東海高速公路也一度全面雙向禁止通行，在風勢減弱後才恢復通行，今天清晨從江原道江陵開往東大邱，及開往首爾清涼里的火車也暫時停駛。另包含束草市集高城郡均對當地所有學校要求停課，共計52所學校受影響。

據悉，南韓總統文在寅於4日晚間11時15分緊急召集有關部會首長指示，動員一切可用資源全力救災，南韓總理李洛淵今天上午也主持跨部會首長會議，聽取災情報告並研擬救災對策。截至目前當局已派出45架直升機、77輛消防車以及超過1.3萬人投入救災。

야어덕해 나강릉사는데 속초 시내까지 불번지고 헬기바람세서못띄우고 밤이라서불을못끈대 반친구가영상보내줬는데졸라심함 pic.twitter.com/fEXDMSTAum — 현 （@hyun_lalla1） 2019年4月4日

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