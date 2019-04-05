AI竟然也會種族歧視 科學家呼籲科技公司改善

2019-04-05 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻省理工學院（MIT）研究人員布蘭維妮（Joy Buolamwini）發現，知名科技業者開發的人工智慧（Artificial Intelligence）軟體具有種族歧視與性別歧視，系統在辨識深色人種或女性的臉部時，錯誤率偏高。

布蘭維妮是麻省理工學院的黑人女性科學家，她發現微軟（Microsoft）、IBM等企業存有歧視問題，並已成功使他們開始改善自家系統，但亞馬遜（Amazon）卻表示反對，公開批評她的研究方法。

現今人工智慧大多採用監督式學習（supervised learning），會依照工程師提供的訓練資料（training data）推斷出規則，再把規則套用在未知的資料上，所以當人工智慧的學習材料多為白人男性影像時，就會較適合用來辨識白人男性臉部，對於黑人女性的辨識錯誤率便會相對較高。

布蘭維妮今天在推特表示，人工智慧再現了人類的種族歧視，對待不同性別與有色人種都表現出差異，呼籲各大科技公司公平對待所有人。並說明如果我們沒有主動包容，將會複製這種根本性的不平等。

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