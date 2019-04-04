加國智庫：與印太建立緊密關係 理當選擇台灣

2019-04-04 23:44

〔中央社〕加拿大國會山莊時報昨天刊出加國智庫MLI投書指出，全球緊張情勢升高，加拿大如果想在印太地區與自由民主社會建立緊密連結，只需以日本、印度、美國、澳洲及台灣為對象。

這篇刊登在「國會山莊時報」（The Hill Times）社論版的投書，由「麥克唐納－勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute，MLI）公共關係經理拜爾茲（Brett Byers）撰文，題為:「台灣是與印太更緊密關係的自然選擇」，強調加拿大在印太地區特別需要具有共同價值的盟邦。

拜爾茲建議加拿大尋求穩定及良善的合作夥伴，而台灣正是這樣的夥伴。他指出，台灣政府已經準備好，也願意支持以規則為基礎的國際秩序、與印太地區理念相近的民主夥伴共同推動這項目標，「台灣已伸出橄欖枝，加拿大只需張開雙手迎接」。

這篇投書讚揚台灣是亞太地區穩定來源及最主要經濟體之一；「誠如台灣的外交部長吳釗燮所言，台灣在貿易投資及專業等方面可以貢獻良多，台灣也總是站在捍衛自由民主及所有珍惜價值的第一線。」

拜爾茲以台灣新南向政策為例，稱許台灣在強化與太平洋島國、南亞、東南亞及紐澳等國經濟社會合作方面所扮演的領導角色。他也引述吳釗燮談話指稱，台灣樂於與所有夥伴一起努力，建立產業夥伴關係並分享經驗。

拜爾茲提到，在印太及其他地區有部分國家似乎不願遵守有助全球和平穩定的法治及規則。民主國家必須共同努力，在對抗外來勢力時堅韌不移，傳遞出堅守國際規範終將迎來夥伴合作的訊息。

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