他意外拍到「夜櫻+流星」同框 網友驚嘆：想到《你的名字》

2019-04-05 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕櫻花在白天顯得粉嫩，給人浪漫的感覺，但晚上的櫻花又是另一種不同的面貌，日本一名網友日前就選擇在晚上時拍攝櫻花，希望能將櫻花跟滿天星空一起入鏡，結果卻意外捕捉到流星，照片曝光後吸引大批網友按讚，紛紛驚嘆「超美的！可以拿去參加攝影比賽了」。

日本網友31日在推特上貼出照片，他表示，這張照片是他在靜岡縣拍的，能恰巧捕捉到流星是一個偶然發生的「奇蹟」，而從照片中可見，盛開的櫻花樹在紫色的夜空下既優雅又神秘，一道從天空中間劃下來的流星，更是這張照片的一大亮點。

該張照片曝光後吸引10萬多名網友按讚，許多網友紛紛留言，「好幸運啊」、「構圖太美了！這是大自然的禮物」、「簡直可以拿去參加攝影比賽」、「好神奇的巧合」、「讓人想到『你的名字』」、「該不會有一個村落要消失了XD」、「好像從櫻花發出去的光波」。

なんとなく夜桜撮りに行ったら火球を一緒におさめるという奇跡を成し遂げることができたので平成に思い残すことはありません pic.twitter.com/53gUR1Yj0d — あまやん （@s_amayanyan） 2019年3月31日

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