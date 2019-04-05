他意外拍到「夜櫻+流星」同框 網友驚嘆：想到《你的名字》
列印

日本一名網友日前在晚上拍攝櫻花，結果卻意外捕捉到流星。（圖擷取自推特@s_amayanyan）

日本一名網友日前在晚上拍攝櫻花，結果卻意外捕捉到流星。（圖擷取自推特@s_amayanyan）

2019-04-05 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕櫻花在白天顯得粉嫩，給人浪漫的感覺，但晚上的櫻花又是另一種不同的面貌，日本一名網友日前就選擇在晚上時拍攝櫻花，希望能將櫻花跟滿天星空一起入鏡，結果卻意外捕捉到流星，照片曝光後吸引大批網友按讚，紛紛驚嘆「超美的！可以拿去參加攝影比賽了」。

日本網友31日在推特上貼出照片，他表示，這張照片是他在靜岡縣拍的，能恰巧捕捉到流星是一個偶然發生的「奇蹟」，而從照片中可見，盛開的櫻花樹在紫色的夜空下既優雅又神秘，一道從天空中間劃下來的流星，更是這張照片的一大亮點。

該張照片曝光後吸引10萬多名網友按讚，許多網友紛紛留言，「好幸運啊」、「構圖太美了！這是大自然的禮物」、「簡直可以拿去參加攝影比賽」、「好神奇的巧合」、「讓人想到『你的名字』」、「該不會有一個村落要消失了XD」、「好像從櫻花發出去的光波」。

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